MARTINS SOARES – Operação policial cumpre mandados judiciais, prende autores de tráfico de drogas e apreede vasta quantidade de drogas

No início da manhã desta sexta-feira, 03/06, a Polícia Militar desencadeou operação de cumprimento de mandados de busca e apreensão, no Distrito de Pinheiros de Minas, Bairro São Vicente e Centro de Martins Soares.

A operação foi comandada pelo 1º Tenente Walquer, e contou com militares dos municípios de Martins Soares, Durandé e da ROCCA de Manhuaçu, com emprego do cão de faro Aquiles.

Foram presos seis autores de tráfico de drogas entre 18 e 34 anos, e apreendidos 02 revólveres calibre .38, 38 munições de calibres .38 e .380, R$2.980,50 em dinheiro, 01 nota falsa de R$200,00, 83 pinos, 03 pedaços e 04 invólucros médios de cocaína, 01 pedra média e 29 pedras comerciais de crack, 01 barra de aproximadamente meio quilo de maconha prensada, 01 pedaço médio, 02 tabletes e 139 buchas de maconha, e outros materiais comumente utilizados para a traficância.

A Polícia Militar ressalta que a operação teve grande repercussão na cidade, tendo em vista que os autores já estavam trazendo um certo temor à população de bem, devido a cidade estar tranquila atualmente e com baixos índices criminais. E complementa que os autores são oriundos do Estado do Espírito Santo e já vinham sendo monitorados pela Polícia Militar em Martins Soares, em razão das várias denúncias de cometimento de crimes por parte deles.

Em razão da realização da 8ª festa do café na cidade, a Polícia Militar ainda acredita que os autores tentariam vender a droga neste período. Eles foram presos e encaminhados à Delegacia de Polícia Civil, juntamente com os materiais ilícitos para demais providências.