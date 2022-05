MARTINS SOARES – PM recupera sacas de café furtadas, prende um dos autores e identifica o restante dos integrantes do bando 

A Polícia Militar foi acionada devido a um furto de café em uma propriedade rural no córrego dos Francos, zona rural de Martins Soares.

Segundo informações haviam sido subtraídos cerca de 90 volumes de café em coco seco, 14 sacos de adubo, além de ferramentas agrícolas. O prejuízo estimado de café e adubo seria aproximadamente R$40.000,00.

A PM em Martins Soares realizou diligências, com o apoio dos militares das cidades de Reduto, Manhumirim e Manhuaçu. Durante as diligências, os militares conseguiram levantar a informação de que os autores teriam se deslocado até Manhumirim para realizar a venda dos produtos furtados.

No trajeto até Manhumirim, nas proximidades do trevo de Reduto, os militares se depararam com o veículo em que um dos autores estava, e conseguiram abordá-lo. O autor de 35 anos foi preso e durante diálogo ele confessou o crime, informando que havia acabado de vender as sacas de café e o adubo em Manhumirim.

Os 90 volumes, totalizando 25 sacas de café em coco seco e os 14 sacos de adubo furtados foram recuperados pela Polícia Militar. Na ação ainda foi apreendida a quantia de R$9.000,00 em dinheiro e o veículo que os autores utilizavam para o transporte do material.

Os militares ainda conseguiram identificar os demais integrantes da quadrilha que estariam realizando furtos de café na região. Foram realizadas diligências nos endereços dos outros autores, porém ainda não foram localizados. A Polícia permanece em busca de informações que levem ao paradeiro destes indivíduos, e denúncias podem ser feitas via 190 ou Disque Denúncia 181.

O autor de 36 anos foi preso em flagrante e conduzido para a Delegacia de Polícia Civil, para demais providências.