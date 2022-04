Matheus Litholdo faz sucesso como empresário e influenciador

Matheus Gianei Litholdo, mais conhecido por Matheus Litholdo, sócio do grupo Litholdo, empresa que prestas serviços de Construtora, Terraplanagem e Serviços Imobiliários em Rio Claro no interior de São Paulo, está fazendo sucesso nas redes sociais de todo país como modelo e influenciador digital.

O jovem empreendedor, considerado um visionário, gosta de estar sempre rodeado de pessoas com a mentalidade empreendedora, para juntos ajudarem milhares de brasileiros com seus conhecimentos e ações através de diversos projetos desenvolvidos.

Persistente e resiliente, Matheus também é investidor em criptomoedas e ações, acompanhando de perto o mercado financeiro para evoluir ainda mais seus negócios.

Em suas redes sociais, Matheus Litholdo cria conteúdos diários buscando passar informações para seus fãs e seguidores sobre o mercado de investimentos, além de sempre postar seu llifestyle, suas viagens, e também seus treinos com diversas dicas que fazem milhares de pessoas acompanharem seus conteúdos diariamente, sendo uma referência por todo país.

Bonito e bem-sucedido, Matheus é considerado um idealizador de sonhos. Desde cedo começou a trabalhar nas empresas do grupo de sua família, onde é sócio, mas sempre também manteve paralelamente outros negócios pessoais, onde já teve 5 lojas entre elas no ramo de aparelhos celulares, kit de emagrecimentos, produtos de beleza, loja de carros e até uma fábrica de tintas, mas foi no setor de investimentos que ele mais se apaixonou e dedica boa parte do seu tempo, além de sempre cuidar de suas empresas com grande carinho e dedicação. E como modelo, Litholdo já fez inúmeras campanhas para diversas marcas nacionais e internacionais, sendo considerado um dos mais belos modelos do interior de São Paulo.

Matheus concilia seu trabalho de empreendedor e também seus afazeres de influenciador digital, com treinos na academia para manter seu corpo e os cuidados com sua beleza, além também de usar horários vagos para curtir um futebol com os amigos.

Com uma beleza incomparável, Matheus Litholdo é considerado um dos empreendedores mais bonitos do estado de São Paulo, inclusive, está sendo convidado pela Sindicato Nacional Pró-Beleza, para participar do maior concurso de beleza oficial do país, o Mister Brasil 2022, o qual está analisando sua participação na seletiva estadual de São Paulo que promete muitas surpresas e novidades.

Saiba mais sobre Matheus Litholdo através do Instagram: https://instagram.com/matheuslitholdo_