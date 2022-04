Matheus Oliveira dá dicas de como usar o Google ao seu favor

Apesar da informação estar literalmente na nossa mão por conta dos celulares e outras ferramentas com acesso à internet, fazer uma boa pesquisa não é uma tarefa fácil quando há uma procura por algo distante. Diariamente, nos informamos sobre todo o mundo e também procuramos por lugares incríveis para viajar.

Mas além do lazer e da busca por notícias, há um cuidado especial quando falamos em possibilidades de análises de investimentos na internet. Porto de Galinhas (PE), por exemplo, vem sendo atrativo para diversos investidores nacionais e internacionais, mas que muitas das vezes nunca pisaram na região. Dessa forma, pode pintar a dúvida: como ter certeza que não estou caindo numa furada?

“Busco ser os olhos do cliente em Porto. Explico as particularidades da praia e os costumes de quem a visita, destacando marcos históricos que contribuíram para o sucesso da área. Em meus materiais, faço questão de manter um padrão de apresentação que tenha o máximo de qualidade, priorizando vídeos para passar a experiência sentida”, explicou Matheus Oliveira, que trabalha com imóveis no segmento de praias há mais de 7 anos.

O sucesso de um investimento começa, de fato, quando um interessado faz uma boa pesquisa sobre o local e procura por pessoas com experiência que podem dar os caminhos corretos para as operações. Confira o passo a passo!

Não pode faltar imagens!

Peça o envio de materiais de imagens, como fotos e vídeos de todas as partes do empreendimento, além de dados detalhados da região através de imagens diversas. Um grande acervo de fotos e vídeos traz a garantia de autenticidade ao negócio.

“Creio que o trabalho de geração de imagens é ainda mais importante para esse perfil de cliente, com isso eu preparo um material completo tanto da área em que o empreendimento fica como das regiões que possuem atividades de lazer”, disse Matheus Oliveira.

Exija dados de investimentos detalhados

“É importante reunir todos os dados de anos passados na região. Entendo que a chegada de empresas de administração de imóveis é extremamente benéfica para os investidores, pois possibilita ao cliente que ele deixe um percentual do lucro com a instituição e não tenha a obrigação de gerir a unidade”

Saiba usar o Instagram ao seu favor!

Confira depoimentos, imagens e outros conteúdos no Instagram do corretor, da empresa e de outras fontes sobre a região.

“Boa parte das minhas vendas são geradas a partir disso, as pessoas visitam e enxergam potencial. Pela internet também, atualizo os investidores sobre os estágios das obras e os valores praticados na região”.