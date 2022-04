Maury Lima, sobrinho dos cantores Chitãozinho & Xororó, prestigia Show Amigos e comemora sucesso como empresário e cantor

O cantor Mauri da dupla (Mauricio e Mauri) com sua esposa Andréa Fabyanna e seu filho, o cantor e empresário Maury Lima, prestigiaram o Show Amigos, que aconteceu no início de abril no Brahma Valley em Valinhos. “Ver e ouvir meus irmãos cantarem, pra mim, e sempre um motivo de orgulho e emoção” diz o cantor Mauri irmão da dupla Chitãozinho e Xororó, o cantor aproveitar pra cumprimentar os amigos Zezé di Camargo e Luciano, e o cantor Leonardo. “Eu e o Igor Camargo brincávamos muito na nossa infância, éramos bem amigos, não nos víamos faz mais de 8 anos” diz Maury Lima. Maury Lima está fazendo sucesso como empresário de uma agência de marketing, além de estar preparando novidades na sua carreira musical que promete surpreender a todos.