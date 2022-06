Mc Magal lança DVD de show gravado para mais de 3000 pessoas na comunidade onde nasceu

Gravado num campo de futebol em meio à uma das periferias da zona oeste de São Paulo, o “Predestinado ao Sucesso” – título do primeiro do DVD do Mc Magal – reuniu um público estimado em 3000 pessoas, em sua maioria oriundas das comunidades adjacentes, que assistiram às gravações do produto.

Todas as canções do repertório são inéditas, sendo algumas delas “continuações” de músicas de sucesso, a exemplo de “Gominha da Rainha” e “Cavalo Encomendado”, que ganham, ambas, parte 2. O repertório conta com as participações dos Mc’s GP, Cassiano, Kadu, Kanhoto, Leozinho ZS, JhowJhow, Neguin da VL e Aaron Modesto.

As produções ficaram a encargo de uma escalação de DJ’s pra lá de estrelada, sendo: Dj Yuri Martins, Dj Russo, Dj Kaio Mix, Caio Passos, Dj Fahel, Dj Faveliano, e Dj Pedro os produtores responsáveis pela tracklist. Duas das 11 faixas – “Tá de Caô” e “Predestinados” – contam com o luxuoso acompanhamento de uma banda composta pelos instrumentistas Tiago de Jesus Ferreira, Leonilson Ferrari do Nascimento, Luiz Fernando Souza Machado, Matheus Brazaga Ribeiro e Danilo Donizetti dos Santos.

Perguntado sobre o lançamento, Magal se mostra “muito feliz com esse acontecimento, foram meses de preparação e muito suor para chegar até esse resultado que, acredito, o público vai se amarrar”. O DVD começou a ser lançado no dia 24/05/2022, com o single “Faixa Preta”, e as 10 faixas faltantes vão ao ar, simultaneamente, no dia 31/05/2022, nas plataformas digitais e no canal da GR6 no youtube.