A Anna Maria, que tem 8 anos (e também deve ser fã de Spielberg, ou pelo menos de Jurassic Park) nos deixou uma pergunta pelo site, muito parecida com a que está logo abaixo: afinal de contas, quem veio primeiro, os dinos ou Adão e Eva? O professor do Instituto de Geo-Ciências da UFMG Bernardo Gontijo também responde a esta.

Mas já imaginou o susto que Adão e Eva teriam, se deparassem com um dinossauro no paraíso? E o susto que este dinossauro também teria?

O que acontece é que a vida no planeta surgiu há cerca de três bilhões e meio de anos atrás, e os dinos vieram muito antes de Adão, Eva ou seus filhos e netos pensarem em nascer. “Os dinossauros viveram e se extinguiram bem antes de a espécie humana surgir”, diz o professor.

Pois é, mas como é que a gente sabe disso? Bernardo diz que “os responsáveis por essas descobertas são os geólogos, paleontólogos e arqueólogos”.

E o que eles fazem? “Os geólogos estudam as rochas e os minerais, e por isso eles sabem muito sobre as transformações que aconteceram no passado com o planeta Terra.

Já os paleontólogos pesquisam sobre os répteis que existiam na Terra há muito tempo atrás. Eles sabem muita coisa sobre os dinos.

E os arqueólogos são cientistas que querem saber como viviam as pessoas no passado – como elas eram, seus costumes, sua linguagem, etc. (Por falar em arqueólogo e Spielberg, alguém aí se lembrou do Indiana Jones?)

Os paleontólogos e os arqueólogos trabalham escavando determinados locais e achando restos de ossos e objetos que trazem pistas sobre a vida no passado. Mas não é só isso: eles analisam a profundidade em que esses ossos foram encontrados, analisam a composição mineral desses objetos e ainda buscam informações orais ou escritas que possam lhe ser úteis. Colocando tudo isso junto, eles tentam montar o quebra cabeça.”

Legal, hein? Se você quiser saber mais sobre como esses cientistas trabalham, veja este link aqui (em Inglês).