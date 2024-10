Você sabe por que os caramujos aparecem em casa?

Os caramujos aparecem por causa da umidade e da falta de limpeza e cuidados com os terrenos.

Após o nascimento, um caramujo pode viver aproximadamente por cinco anos. O principal mecanismo de defesa de A. fulica é a sua concha dura, dentro da qual o molusco pode se proteger de predadores e das condições ambientais desfavoráveis.

Antes de saber como acabar com caramujos pequenos no jardim, é importante compreender a importância do molusco para o ecossistema, pois outros animais, como as aves, dependem desse pequeno invasor para se alimentar.

Os caramujos também são conhecidos por se alimentarem de ovos de insetos que prejudicam o jardim, podendo ser, então, aliados no combate a outros parasitas de plantas. Eles ainda contribuem para a saúde do solo, auxiliando na decomposição da matéria orgânica. Assim, desde que tudo esteja em equilíbrio e não ocorra uma infestação de caramujos pequenos, prejudicando as plantas, eles são bem-vindos.

Como é conhecido o principal caramujo considerado uma praga urbana, é perigoso porque transmite uma série de doenças. Como seu andar é lento e ele se localiza em jardins, é o alvo da brincadeira de crianças. Porém, manipulá-los não é uma boa ideia pois o contato direto já causa contágio.

Os caramujos gostam de locais úmidos e com sombra. Por isso, podem ser encontrados em locais com concentração de pedras, galhos, entulhos, folhas, madeiras e outros materiais similares.

Suas conchas que têm até 12 centímetros de diâmetro, os caramujos invasores se alimentam não apenas de plantas, mas também de produtos industrializados e inúmeras outras coisas que possam fornecer energia. Assim, é comum encontrá-los devorando ossos, cascas de ovos, de ostras e de outros caracóis, além de tinta de casas, argamassa e concreto.

Algumas fórmulas com produtos que se tem em casa podem ser eficazes no combate a grandes infestações de caramujos pequenos ou para mantê-los afastados. Uma delas é utilizar pedaços de chuchu ou estopa molhados em cerveja. O caramujo será atraído para essas armadilhas, então, poderá ser recolhido.

O vinagre misturado ao alho também pode ser borrifado para afastar os caramujos das plantas. Borrife a solução na terra e nos esconderijos. Ao redor do vaso, utilize sal, bicarbonato de sódio ou canela em pó.

Também recomenda-se adicionar borra de café, areia, serragem e casca de ovo perto das plantas ou no próprio vaso. Esses produtos desidratam o corpo do molusco, que morre rapidamente quando entra em contato com as substâncias.