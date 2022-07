Melhoria das estradas rurais com agregado siderúrgico garantirá boas condições por mais tempo em Manhuaçu

A Prefeitura de Manhuaçu iniciou na última semana a aplicação de siderbrita nas estradas rurais. A primeira aplicação ocorre com orientação técnica do CIMVA – Consórcio Intermunicipal Multifinalitário do Vale do Aço, na estrada rural do Córrego Pinheiro, distrito de Vilanova.

A siderbrita é um agregado siderúrgico, resultante da sobra de mineração do aço. A utilização do material em estradas rurais é uma forma de aplicação consciente e sustentável. O programa já é desenvolvido há 7 anos entre Usiminas e o CIMVA. A Usiminas prepara o material, que é entregue em pátios do Cimva, que por sua vez organiza e orienta a aplicação do produto aos municípios participantes do Consórcio.

A prefeita Imaculada acompanhou o início da aplicação e destacou o esforço da administração em garantir melhores estradas rurais, ao mesmo tempo em que gera economia. “Foi um ano e meio de luta para conseguirmos trazer esse produto. O alto custo que Manhuaçu paga na manutenção das estradas, com esse produto, é reduzido. E as estradas rurais ficarão melhores do que qualquer outro produto, como cascalho, que é levado com as chuvas. Onde tiver esse produto, a passagem dos veículos é garantida”, reforçou a Prefeita.

O presidente do Cimva e prefeito de Entre Folhas, Ailton Silveira, acompanhou o início da atividade e avalia que o produto tem sido uma ótima alternativa para os municípios do Vale do Aço que já utilizam do produto: “Esse material na zona rural é uma benção para todas as prefeituras e pra quem mora, pois fica quase igual asfalto. Depois de pronto, fica muito tempo sem a necessidade de manutenção”.

O programa é reconhecido internacionalmente. Em 2017, a iniciativa foi premiada por sua excelência em sustentabilidade pela World Steel Association, entidade que representa os produtores de aço do mundo todo. No Brasil, também recebeu o Prêmio Hugo Werneck, maior premiação ambiental do Brasil.

A sustentabilidade do programa também é uma prova da segurança ambiental do produto, como acrescenta o Secretário Executivo do Cimva, Albson Alvarenga: “Esse é um produto inerte, trabalhado por empresas sérias, como a Usiminas, premiado no Brasil e Internacionalmente, com pesquisas de universidades sobre a confiança de nenhum risco ambiental”, finaliza.

Secom Prefeitura de Manhuaçu