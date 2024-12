Menino morre depois de ser agredido por dois colegas em escola de Ibatiba ES

O caso do menino de 10 anos que faleceu depois de ser agredido por dois colegas mais velhos que ele em uma escola municipal de Ibatiba ES, acontecido no dia 9 de dezembro de 2024, continua repercutindo nos jornais e redes sociais. Segundo o relato da irmã da vítima, Samira de Oliveira Verli, seu irmão, Luiz Fernando de Souza Verli, estudava na Escola Municipal Eunice Pereira Silveira, localizada no bairro Novo Horizonte, e teria sido agredido a chutes por dois “colegas” maiores que ele durante o recreio, no dia 09/12/2024.

Segundo declarou Samira, sua irmã Gisele de Oliveira Verli de 8 anos, que estuda na mesma escola de Luiz Fernando, teria presenciado a agressão, e quando foi pedir por socorro na direção da escola, a diretora teria falado “para deixar eles resolverem, quem tivesse a goela maior engolisse o outro”, relata Samira.

Também foi dito que seu irmão sofria sempre bullyng na escola. Além dele ter crise de epilepsia.

A população de Ibatiba está indignada com o ocorrido e pede justiça, eles querem um posicionamento da prefeitura, da escola e do Pronto Socorro que liberou a vítima para ir para a casa.

Deputados estaduais protestaram contra a morte do menino Luiz Fernando de Souza Verli, de 10 anos de idade, que teria sido agredido por crianças na escola em que estudava no município de Ibatiba, na segunda-feira (9). O Plenário da Assembleia Legislativa repercutiu o fato na sessão ordinária desta segunda-feira (16).16/12/2024.

Por nota publicada nas redes sociais, a Câmara Municipal de Ibatiba confirmou o caso. O órgão repudiou “o ato de violência cometido contra o estudante da EMEF Eunice Pereira Silveira. Infelizmente, a violência que partiu de outros dois estudantes mais velhos, supostamente, resultou no óbito da criança”.

“Aí colocaram ele de castigo e ele reclamou de dor, mas não fizeram nada! Ninguém (da escola) comunicou os pais também não, ele chegou em casa chorando de dor, a mãe dele levou no Pronto Socorro (PS) três vezes e liberaram ele para casa apenas com medicação para dor”, desabafou Samira.