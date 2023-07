Mineiros encontram mais de 12,4 mil vagas de emprego abertas no Sine

Interessados em uma das oportunidades podem acessar o Painel de Informações da Sedese

As unidades do Sistema Nacional de Emprego (Sine) em Minas Gerais oferecem mais de 12,4 mil vagas de trabalho nesta segunda-feira (10/7), segundo o Painel de Informações, administrado pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social (Sedese).

Gil Leonardi / Imprensa MG

O Sine faz a intermediação entre os trabalhadores em busca de uma oportunidade profissional e os empregadores que buscam funcionários. Ao todo, neste início de semana, são 12.449 vagas de trabalho, sendo 207 para pessoas com deficiência.



De acordo com o painel, a ocupação com o maior número de vagas nesta segunda-feira é servente de obras, com 1.379 oportunidades, seguida por operador de telemarketing ativo e receptivo (1,1 mil), alimentador de linha de produção (1.006), pedreiro (405) e motorista de caminhão (441).



Entre as unidades do Sine, a que concentra o maior número de oportunidades é a de Uberlândia, no Triângulo Mineiro, com 2.862. Em segundo lugar vem o Sine Araxá, no Alto Paranaíba, com 934 vagas. O Sine BH Central de Vagas tem 564.



Por meio do Painel de Informações, o trabalhador pode ter acesso às oportunidades disponíveis nas 133 unidades do Sine em todo o estado. Há filtros por região, município, ocupações e unidades. Todas as vagas de emprego estão disponíveis no Portal Emprega Brasil. Interessados também podem se cadastrar no aplicativo Sine Fácil, disponível para os aparelhos celulares com sistemas operacionais Android ou iOS. O atendimento presencial de intermediação de mão de obra nas unidades é feito por meio de agendamento pela internet.

Agência Minas