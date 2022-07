Ministro fala sobre renovação de concessão da Globo: ”Se não tiver tudo ok, não vai ser renovada”

O critério para renovar a concessão de TV da Rede Globo será “100% técnico”, disse o ministro das Comunicações, Fábio Faria, em entrevista ao site Poder 360. A autorização de radiodifusão da Globo vence em 5 de outubro, 3 dias depois do 1º turno das eleições.Até agora, a empresa não entrou com pedido formal de renovação, segundo Faria. “Quando for dada a entrada, vai ter critério 100% técnico, não vai ter critério político. O presidente [Jair Bolsonaro] já falou sobre isso diversas vezes. Se tiver tudo ok e quiser renovação, será renovada. Se não tiver tudo ok, não será renovada”, declarou o ministro.