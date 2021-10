Modelo de Reduto vai disputar o Concurso Miss Brasil Europa

Por Devair G. Oliveira com informações de Téo Nazaré

Em conversa com o repórter do Portal Cidade Total, Téo Nazaré, Hellen disse que desafios como este são enfrentados por ela sempre. De família simples, sempre foi muito sonhadora. “Desde nova sempre gostei de modelar, me chamavam para ser modelo de maquiagem e, particularmente, é algo que eu amo. Mas minha família é humilde e nunca tivemos condições para investir nesse grande mundo da moda”, pontuou.

O interesse de Hellen Victoria pelas passarelas e desfiles vem desde os 09 anos de idade. Segundo a modelo, o mundo da moda e maquiagens sempre chamou muito sua atenção, principalmente através do Salão Central da Beleza em Manhuaçu, Michelli Gomes, aonde chegou a ser modelo Make up em vários momentos.

Ainda no Brasil, antes de embarcar para a Europa, além dos trabalhos como modelo, Hellen chegou a participar de concursos no Brasil, participou de um concurso realizado em Simonésia região de Manhuaçu MG. Na Europa, ficou conhecendo o Concurso através de uma amiga, se inscreveu e foi classificada para ser uma das candidatas.

Conquistar espaço no mundo da moda ou participar de um concurso de Miss é sempre muito difícil. É preciso apoio, persistência e muita dedicação. Aos 19 anos de idade, Hellen Victoria Monteiro Robadel está bem próxima de realizar o grande sonho de sua vida. Nascida em Reduto em Abril de 2002, filha de Maria Lúcia Monteiro e Edir Claudio Robadel, Hellen está morando na Europa há dois anos, desde fevereiro de 2020, quando deixou a família no Brasil para investir na carreira de modelo.

Apesar de ainda não trabalhar na área, ela disse que está se preparando e acredita que o sonho pode se realizar agora, com a participação no concurso Miss Brasil Europa 2021, que acontece ainda este ano. “Através desse concurso eu creio que Deus vai me proporcionar muitas outras oportunidades e vai me trazer muitos conhecimentos! Agradeço a oportunidade de mostrar quem eu sou”, destaca.

A grande final do Concurso Miss Brasil Europa será realizada no dia 20 de novembro, no Cassino do Estoril, Salão Preto e Prata, em Lisboa, capital portuguesa. Hellen está confiante em uma boa participação. “Acredito que o que for pra ser será, tenho muita fé em Deus, e que se não for pra ser, isso servirá como um aprendizado e abertura de novas oportunidades”, disse demonstrando agradecimento a toda sua família, principalmente sua mãe que, mesmo de longe, está sempre apoiando em tudo, e a Deus por chegar aonde chegou.