Momento histórico em Brasília que todos querem esquecer

Deputado associa prisão em Brasília com campo de concentração e Museu do Holocausto rebate

Gustavo Gayer, deputado de Goiás pelo PL, não respondeu a postagem do museu, não retirou sua mensagem do ar e nem pediu desculpas pela comparação indevida

Uma postagem do empresário e deputado federal por Goiás, Gustavo Gayer (PL), na segunda-feira (9) causou alvoroço nas redes sociais e fez o Museu do Holocausto, em Curitiba, rebater o comentário. No Twitter, o deputado disse que os manifestantes extremistas presos em Brasília foram colocados num campo de concentração nazista.

Na postagem, que mostrava os golpistas em um ginásio de Brasília, aguardando os procedimentos policiais, Gayer disse exatamente o seguinte: “Em nome da democracia o Brasil acaba de ressuscitar os campos de concentração nazista. 1.200 pessoas que estavam no QG e não tem nenhuma ligação confirmada com o vandalismo de ontem estão detidas crianças, idosos e famílias”.