 Moradores da Rua Professor Silas Heringer no Engenho da Serra têm casas invadida por água, barro e lama

O vídeo foi gravado por uma moradora do bairro Engenho da Serra, na manhã de hoje, (quinta-feira, 12/01), quando mais uma vez teve a sua residência invadida por água, lama e barro, a segunda vez só este ano, e, olha que ainda estamos no dia 12 de janeiro.

Qualquer chuva mais forte, é motivo para que os moradores ficam, apreensivos, esperando pelo pior.

O problema começou com a abertura do loteamento Mirante do Sol localizado na parte alta do bairro, de lá para cá o problema só tem se agravando a água que antes descia próximo à escola João Xavier da Costa e da mesma forma invadia as casas mais embaixo na Silas Heringer foi desviada para o outro lado do loteamento e ao invés de resolver, eles apenas transferiram o problema para os moradores do outro trecho da rua.

A chuva forte de hoje (12/01), não chegou a durar o mesmo tempo que a chuva que caiu na cidade no dia 30 de dezembro de 2022, mas os estragos foram os mesmos.

Os moradores se sentem abandonados e pedem socorro às autoridades