Mortalidade por covid-19 sobe na Europa e Brasil prepara carnaval

Relatório foi divulgado hoje pela organização

Por Devair G. Oliveira

Relatório divulgado hoje (17) pela Organização Mundial da Saúde (OMS) estima em 5% o aumento das mortes associadas à covid-19 na Europa, durante a última semana. Na América, os óbitos causados pelo novo coronavírus caíram 3%.

No Pacífico Ocidental, região que inclui a China, as mortes associadas à doença caíram em 5%, ao passo que no Mediterrâneo Oriental a queda foi de 14%.

Já no sul e no leste da Ásia, incluindo a Índia, os casos mortais de covid-19 aumentaram em 1%. A África viu os casos subirem 3%.

Os cálculos da OMS resultam das notificações que recebe dos diferentes países.

Em nível mundial, na última semana houve 50 mil óbitos adicionais, número que estabilizou. Quanto às infecções, elas cresceram 8% na Europa e na América e caíram 33% na África.

No Velho Continente, a incidência de casos por 100 mil habitantes (230) foi maior do que em qualquer outra região. A América teve incidência de 74 infecções por 100 mil habitantes.

No período analisado pela OMS, Estados Unidos, Rússia, Alemanha, Reino Unido e Turquia apresentaram os maiores números de casos de infecção pelo novo coronavírus.

A covid-19, doença causada pelo SARS-CoV-2, identificado há quase dois anos em Wuhan, no centro da China, fez já mais de 5,1 milhões de mortos.

O número de infecções em todo o planeta subiu, em 23 meses, a 252 milhões.

COVID e Carnaval 2022: será que essa dupla combina? Após mais de dois anos de pandemia do novo coronavirus, com todas as informações que saem diariamente, essa pergunta continua sendo difícil de ser respondida.

Por um lado, a vacinação no país está acontecendo e bem adiantado. No entanto, há novas variantes do coronavírus circulando pelo mundo e algumas delas já chegaram ao Brasil causando preocupações, já que a vacina não impede de ser contaminado, sendo assim, como vai ficar o carnaval em 2022?

Vai ter Carnaval em 2022?

Ainda não existe uma resposta direta para essa pergunta. Apesar de a comemoração do Carnaval ser uma tradição do Brasil e não ter ocorrido em 2021, a segurança da população ainda precisa ser priorizada. Por isso, cada cidade está definindo como vai lidar com essa data.

Preparativos em cidades brasileiras

Alguns lugares já estão com os preparativos para o Carnaval de 2022. A prefeitura de São Paulo, por exemplo, junto das escolas de samba, está em fase de organização dos desfiles que ocorrem no Sambódromo do Anhembi.

De igual modo, Salvador, Rio de Janeiro, e grandes cidades recebem milhares de foliões de fora do país, onde os casos estão aumentando.