Motivação e determinação: a trajetória do hairstylist Leonardo Creative

Natural de Fortaleza, no Ceará, o hairstylist Leonardo Creative é PHD da Truss Hair e descobriu a afinidade com o universo da beleza ainda na infância. Ele gostava de arrumar os cabelos das irmãs, fazia tranças e se divertia com os penteados. Antes dos 15 anos ele já sabia que iria trabalhar com isso e se dedicava aos estudos de forma autodidata através de vídeos no Youtube.

Em determinado momento, Leonardo Creative estava precisando de dinheiro e decidiu começar a trabalhar com alisamento de cabelos. Foi então que começou a contar para amigos, familiares e vizinhos que estava trabalhando com isso. “Comecei a ganhar um dinheiro que dava para me manter e busquei novas oportunidades”, revela.

Ingressou em um salão como auxiliar e acabou recebendo um feedback negativo. “A moça falou que eu não tinha jeito para isso e que devia procurar outra coisa para fazer, isso me motivou a buscar o melhor”, afirma. Foi a partir dessa experiência que ele buscou diversos cursos profissionalizantes, trabalhou em outros salões e acumulou conhecimento. “Hoje sou referência onde moro e sou PHD da Truss graças ao meu trabalho e esforço”, pontua.