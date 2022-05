Motivos para reformar a fachada de um prédio antigo

Ao escolher o lugar que vamos morar, ainda mais no caso de quem deseja comprar ou alugar um apartamento, considerar a fachada do lugar é extremamente importante.

Isso porque, a fachada do local costuma dizer muito sobre como o imóvel é administrado, sua organização, seus moradores, enfim, muitas coisas podem ser associadas. No entanto, algumas dessas associações podem acabar sendo precipitadas.

Existem muitos prédios, por exemplo, que apesar de não conterem uma fachada bonita, que chame a atenção, contam com uma estrutura interna impecável, satisfazendo seus moradores, porém, perdendo novos moradores.

E, essa perda de moradores acontece justamente porque, ao ver uma fachada de prédio sem cuidados, sem manutenção, as pessoas acabam deixando de lado a opção e procurando por outro prédio.

Ademais, no caso dos prédios empresariais, também é de extrema importância que a fachada esteja sempre com a sua reforma em dia, isso fará com que novas oportunidades de negócio surjam e, consequentemente, mais pessoas procurem por empregos na sua empresa.

Pensando nisso, e em diversos outros fatores, separamos neste artigo alguns tópicos principais do porquê reformar a fachada de um prédio é importante e dos motivos pelos quais essa reforma deve ocorrer, que podem te fazer entender melhor sobre tal assunto. Continue a leitura e fique por dentro.

Importância da reforma de um prédio

Além de pensar especialmente na atração de novos moradores, existem diversos outros fatores que fazem com que essa reforma seja importante, até mesmo para seus moradores, visando conforto e muitos outros benefícios.

Além do mais, pensando nos moradores e no conforto que a eles é oferecido, é necessário, ainda, na hora da reforma, considerar se existe alguma manutenção interna que deve ser feita.

Motivos para que a reforma aconteça

Como mencionamos anteriormente, existem diversas razões pela qual a reforma de um prédio deve acontecer, desde motivos de atração de novos moradores, até a promoção do conforto para os moradores que já residem no prédio.

Além disso, vale destacar ainda que, prédios comerciais e empresariais também necessitam de revestimento de fachada, afinal, ter um visual bem reformado pode fazer com que eles atraiam novos clientes e consigam melhores oportunidades de negócio.

Prejuízos a longo prazo

A reforma e a manutenção do prédio pode ser facilmente esquecida e deixada para trás, ainda mais no caso dos prédios antigos, no entanto, quanto mais tarde essa reforma acontecer, mais os danos irão se acumulando.

No início, os pequenos danos podem nem ser perceptíveis, no entanto, a longo prazo pode acabar causando sérios problemas para o prédio. Sim, um pequeno problema na fachada do prédio pode fazer com que o prédio sofra com graves prejuízos em sua estrutura.

Objetivos de negócios

Apesar de parecer algo bobo, a fachada de um prédio pode sim ser decisiva para que os objetivos de negócio da gerência do prédio sejam alcançados, como, por exemplo, a atração de novos inquilinos, como já mencionamos no início do texto.

Ou seja, estar com a fachada do prédio sempre reformada pode ser fundamental para que novas pessoas se interessem por alugar ou, até mesmo, comprar um apartamento no seu prédio ou, no caso dos prédios empresariais, a buscar por um emprego.

Além disso, como já mencionamos no início do texto, no caso dos prédios comerciais e empresariais, os objetivos de negócio também podem apresentar um crescimento significativo quanto mais reformada sua fachada for.

Aumente o valor de venda do prédio

Mantendo sempre em dia a reforma da fachada do seu prédio, independente se é um prédio residencial, comercial ou empresarial, passar para frente o local pode ser uma tarefa mais fácil, além disso, o local poderá ser mais valorizado.

Maiores investimentos

Prédios antigos em muitas cidades, ainda mais em cidades bem grandes como, por exemplo, as grandes capitais, acabam sendo considerados pontos turísticos, ou seja, prédios que acabam sendo muito visitados.

Esses prédios, normalmente, são considerados históricos, portanto não podem ser destruídos, no entanto, estar sempre atento às exigências de reforma é fundamental para que a estrutura do prédio não sofra nenhum tipo de dano.

Modernização

Por fim, mas não menos importante, outro motivo pelo qual a fachada de um prédio antigo deve ser reformada está relacionado com a questão da modernização. Deixar o prédio moderno, com base nos padrões atuais também pode ser fundamental para que o prédio seja mais reconhecido, independente se é um prédio residencial, empresarial ou comercial.

Vale destacar ainda que, para que uma reforma aconteça, é necessário que seja feito um planejamento considerando os principais tópicos que são: leis, orçamento, aprovações, cronograma e mão de obra. Seguindo esse planejamento, com certeza sua reforma será realizada da melhor forma possível.

Além disso, ao considerar a reforma de um edifício, pode ser útil consultar, primeiro, um especialista para entender qual solução é melhor para o lugar.