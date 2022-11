Mourão sobre o ‘comunismo no Brasil’: ‘Não passarão’

Por Devair G. Oliveira

O general Mourão vice do presidente Jair Bolsonaro (PL) comentou sobre as manifestações dos brasileiros nas portas dos quartéis e lembrou que os comunistas tentaram, e hoje domingo (27/11) faz 87 anos, aniversário da “Intentona Comunista”.

O momento é muito delicado, algumas unidades do Exército já estão com barricadas de sacos de areia prontos para agirem em prol da volta da liberdade democrática.

Acompanhamos alguns grupos que estão acampados em várias cidades e a voz é uma só: “não vamos desistir é muito grave o que está acontecendo em nosso país, se for preciso vamos ficar mobilizado até o desfecho final”. Até no interior do país tem patriotas mobilizados.

O vice-presidente do Brasil e senador eleito Hamilton Mourão (Republicanos) comentou sobre o aniversário da chamada “Intentona Comunista”, que completa 87 anos neste domingo (27/11). Para Mourão, os comunistas “não vão passar” no Brasil.

“Na data de hoje, em 1935, traidores da Pátria intentaram contra o Estado e o povo brasileiro. A intentona de 27 de novembro foi a primeira punhalada do Movimento Comunista Internacional contra o Brasil. Não seria a última. Eles que venham, não passarão! ”, disse o vice-presidente.

Hoje é o aniversário de 87 anos da “intentona comunista”, um conjunto de levantes de caráter revolucionário operados por membros do exército brasileiro entre os anos de 1935 e 1936 em plena Era Vargas.

Esses levantes ocorreram em pelo menos três capitais do país: Natal, Recife e Rio de Janeiro.

Na época, os militares tinham influência da ideologia comunista e recebiam apoio do comunismo internacional, cujo centro era a União Soviética, à época liderada por Josef Stalin.

A palavra “intentona” tem sentido pejorativo e foi usada pelos opositores dos comunistas.