Muita animação na comemoração do Dia das Crianças no Clube UBA

Muita alegria e diversão sem fim nas comemorações do Dia da Criança no clube UBA Manhuaçu. Realizado neste domingo, 17/10, em razão das chuvas que ocorreram no feriado de doze de outubro, o evento agitou a quadra coberta do clube, durante toda a tarde.



Apresentações de dança, com a participação de personagens de desenhos animados fazendo criativas coreografias junto aos pequeninos; diversos brinquedos disponíveis, como touro mecânico, pula-pulas, escorregadores infláveis, balões, piscina de bolinhas, entre outros; além da distribuição de saborosas guloseimas como algodão-doce, pipocas e picolés proporcionaram momentos muito agradáveis aos associados e seus familiares.

Estas comemorações fazem parte do calendário de eventos da União Bancária Atlética de Manhuaçu, e, cada ano, busca-se inovar e proporcionar bem-estar aos associados, especialmente nestas datas marcantes que envolvem convivência em família.

Desde o início da pandemia do COVID-19, o clube tem acatado todas as determinações dos órgãos de Saúde. Recentemente, com a redução do número de casos de pessoas infectadas e a crescente normalização das atividades em todos os setores, o clube está retomando sua atuação em oferecer lazer, esporte e recreação para os associados, com muito zelo à saúde dos usuários e prudência nas ações.



Texto e fotos Cidade do Café.