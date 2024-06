Mulher mais baixa do mundo conhece o homem mais alto no Egito

Rei Immorthal Immorthal

CAIRO — A indiana Jyoti Amge, de 31 anos, mede exatos 62,8 centímetros de altura. Já o turco Sultan Kosen, de 41 anos, tem espantosos 2,51 metros dos pés à cabeça. Eles são, respectivamente, a mulher mais baixa e o homem mais alto do mundo, segundo o “Guinness World Records”. Na última sexta-feira, os dois se conheceram nas Pirâmides de Gizé, no Egito, onde se encontraram para uma sessão de fotos a convite do Conselho Egípcio de Promoção do Turismo.

Com a Pirâmide de Quéfren e uma esfinge ao fundo, o turco e a indiana, que são donos dos recordes desde 2011, posaram juntos para ilustrar sites turísticos do Cairo. Eles ainda tiveram a oportunidade de participar de uma conferência no hotel Fairmont Nile City, também na capital do país. O objetivo do encontro é chamar atenção para pontos turísticos do Egito.

Sultan Kosen conquistou o recorde quando foi medido em Ancara, na Turquia, em 2011. Antes disso, a equipe do “Guiness” passou 20 anos sem medir outro candidato para a marca de mais alto do mundo. Apenas dez pessoas tiveram altura confirmada de 2,43 metros ou mais, segundo os organizadores do concurso. Kosen foi diagnosticado com gigantismo pituitário, condição que leva a uma produção excessiva do hormônio do crescimento.

Já a indiana Jyoti Amge, que atualmente trabalha como atriz, comprovou ser a menor pessoa do mundo ao completar 18 anos, também em 2011. Ela tem essa altura por causa de um tipo de nanismo conhecido como acondroplasia, que ocorre por uma mutação genética que altera o crescimento.

Além de ter atuado em produções conhecidas pelo público, como a série americana “American Horror Story”, ela também tem em currículo a apresentação do espetáculo “Lo Show Dei Record” em 2012, segundo o site oficial do Guinness, e filmes de Bollywood, a indústria do cinema na Índia.