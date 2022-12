Mulheres do agro premiadas pela Bayer visitaram a Embrapa

A Embrapa Meio Ambiente recebeu na quarta-feira (7) algumas vencedoras do prêmio Mulheres do Agro, idealizado pela Bayer em parceria com a Associação Brasileira do Agronegócio (Abag). A premiação ocorreu durante o 7º Congresso Nacional das Mulheres do Agronegócio (CNMA), realizado em São Paulo no mês de outubro. Ao todo, nove produtoras rurais foram homenageadas nas categorias pequena, média e grande propriedades.

Como parte do prêmio, as vencedoras ganharam a oportunidade de fazer algumas visitas técnicas em instituições de relevância na área de ciência e inovação do agro, contexto no qual se insere a ida à Embrapa Meio Ambiente.

As produtoras foram recepcionadas pela chefe-geral, Paula Packer, pelo chefe-adjunto de P&D, Cristiano Menezes, e pela chefe-adjunta de TT, Janaína Tanure. Paula falou sobre como a Unidade trabalha transversalmente com o tema agricultura e meio ambiente, contribuindo com políticas públicas e pesquisas em temas primordiais como mudanças climáticas, controle biológico e sequestro de carbono, por exemplo.

Participaram dessa conversa com as produtoras as pesquisadoras Nilza Patricia Ramos e Katia Nechet, da Embrapa Meio Ambiente, e da Embrapa Cocais, Vera Maria Gouveia. Elas falaram sobre suas experiências de vida e caminhada profissional como mulheres atuantes na área de pesquisa no agro, e de como é importante formar redes de fortalecimento e empoderamento feminino.

O grupo também conheceu a Coleção de Microrganismos de Importância Agrícola e Ambiental, apresentada pela analista Juliane Koba. A coleçao contém dezenas de milhares de isolados de fungos, bactérias, leveduras, arqueias e actinobactérias.

Outra área de pesquisa apresentada foi a meliponicultura. As produtoras conheceram a diversidade biológica das abelhas nativas brasileiras e sua importância na polinização de algumas culturas. O pesquisador Cristiano Menezes destacou o crescimento da preservação dessas abelhas, por meio de sua inserção nos sistemas produtivos de diferentes culturas. Uma pequena amostra de méis de diversas espécies foi servida para degustação.

A chefe-adjunta de TT, Janaina Tanure, falou também sobre o AgNest. Hub de inovação no formato farm lab coordenado pela Embrapa Meio Ambiente, em parceria com a Embrapa Agricultura Digital e as empresas Bayer, BB, Jacto e Nutrien, o farm lab é voltado ao fomento da inovação e empreendedorismo no agro. Ao final da visita, as produtoras puderam conhecer a área em que está localizado o hub, em visita guiada pelo técnico Henrique Vieira

Márcia Kafensztok, uma das ganhadoras do prêmio e responsável por uma fazenda de malacocultura no Rio Grande do Norte, disse que “o prêmio é muito importante pelo reconhecimento do nosso trabalho e também para poder conhecer as pesquisas sustentáveis da Embrapa, o que muito nos motiva”. Sua fazenda é a primeira de aquicultura orgânica certificada no Brasil, e também possui um laboratório de criação de ostras nativas, onde reproduz as sementes das ostras.

Para Clarissa Weber, produtora de grãos, cevada e leite, no centro do Paraná, os pilares da sustentabilidade – social, ambiental e econômica – foram primordiais para sua propriedade ser reconhecida. “Conhecer outras mulheres que trabalham como nós, saber de experiências delas e da Embrapa nos faz querer continuar com nosso trabalho”, enfatiza.

Sobre o Mulheres do Agro

O prêmio é uma iniciativa idealizada em 2018 pela Abag e a Bayer, para valorizar a importância do trabalho realizado pelas produtoras rurais, incentivando cada vez mais a gestão inovadora de mulheres no setor. O prêmio tem como tema “gestão inovadora” e reconhece empreendedoras rurais de pequenas, médias e grandes propriedades que seguem boas práticas agropecuárias e gestão sustentável com foco nos pilares econômico, social e ambiental como: uso racional de recursos naturais, aumento da eficiência da produção com gestão inovadora, projetos que permitam o desenvolvimento social da comunidade ou colaboradores da propriedade, bem-estar animal e valorização do capital humano.

Mais informações sobre o Prêmio Mulheres do Agro podem ser obtidas em: www.agro.bayer.com.br/nossa-bayer/release-premio-mulheres-do-agro