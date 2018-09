Órgão de trânsito precisa aderir e oferecer essa possibilidade à população

De acordo com o coordenador, as multas de trânsito podem ser parceladas em até 12 vezes no cartão de crédito.

Ele explicou que o órgão de trânsito precisa aderir e oferecer essa possibilidade à população. Hoje essa opção é oferecida em Alagoas, Amazonas, Amapá, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Piauí, Paraná, Rio de Janeiro, Rondônia, Roraima, Rio Grande do Sul e São Paulo.

“O Denatran entende que nós temos que modernizar os meios de pagamento. Não é todo mundo hoje em dia que anda com dinheiro no bolso, as pessoas usam os meios mais modernos de pagamento e o cartão de crédito é um desses”, afirmou Carlos.

O coordenador geral afirmou que todos os demais débitos em relação ao veículos estão sujeitos ao parcelamento, como estadia no pátio e remoção do veículo.

