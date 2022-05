Municípios e consórcios têm até 6/5 para se inscreverem em edital de coleta seletiva

Serão investidos R$ 4,5 milhões nas cidades classificadas

A Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad) adiou para o dia 6/5 o prazo final para entrega de projetos para implantação ou ampliação de coleta seletiva de resíduos sólidos urbanos. Serão investidos R$ 4,5 milhões nas cidades classificadas.

As inscrições, que, inicialmente, iriam até o dia 30/4, devem ser realizadas via formulário eletrônico do Google e devem atender a todos os critérios de habilitação exigidos. O resultado do Edital de Chamada Pública n° 002/2022 será publicado no dia 20/5 na página da Semad: www.meioambiente.mg.gov.br.

A iniciativa visa estimular e fortalecer a coleta seletiva no estado, etapa fundamental na gestão dos resíduos sólidos urbanos. Podem se inscrever municípios e consórcios públicos intermunicipais de Minas que, se classificados, receberão recursos financeiros por meio da celebração de convênios com a Semad para compra de equipamentos para a coleta seletiva.

O edital está disponível clicando aqui.

O formulário de inscrições está disponível aqui.

