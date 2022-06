Murilo Mauricio, o cabeleireiro das estrelas

O paulistano Murilo Maurici o é um mestre das tesouras e da coloração. Ele já transformou a cabeça de centenas de artistas e trabalhou com o Circo de Soleil. Ele é formado em Comunicação Social, mas foi a paixão por transformar os cabelos em arte que chamou sua atenção e transformou sua vida. O interesse pelo mundo da beleza surgiu quando trabalhava com produção de shows de grandes artistas brasileiros. Visitando os camarins foi se encantando com a transformação dos artistas e decidiu que era aquilo que queria fazer para o resto da vida. “Acompanhei a cantora Maria Rita por dois anos. Pude viver e conviver com a magia de transformar os cuidados da beleza dentro e fora de um espelho de camarim”, diz Murilo. Ele possui mais de 200 mil seguidores em seu Instagram que querem sempre saber das novidades de seus trabalhos. “Como tudo na vida, ou quase tudo, nada é tão fácil assim… Fui morar em New York para me aperfeiçoar e entender o que era tão diferente lá fora que no Brasil não existia”, revela. Com muito estudo e paciência foi construindo sua experiência no mundo do mercado internacional. Trabalhou na semana de moda de Nova Iorque e foi depois desse trabalhou que tudo mudou. “Eu sempre fui muito independente e sempre me desafiei a novas oportunidades! Antes eu era apenas mais um profissional de beleza, e hoje eu sou o Murilo Maurício, o cabeleireiro dos famosos, o corte de milhões… brincadeira”, se diverte o profissional. Fez diversas campanhas publicitárias de relevância, transformou a cabeça de celebridades e trabalhou em cinco edições do São Paulo Fashion Week. Depois de sua participação na semana de moda de Nova Iorque, foi convidado pelo Cirque du Soleil para fazer campanhas da marca. Foi nomeado Embaixador Truss Hair, o primeiro embaixador masculino da área. Outras marcas famosas também o chamaram para ser embaixador de seus produtos e foi até convidado para ser jurado e diretor do Miss e Mister Brasil Oficial. “Meus planos para o futuro é seguir na profissão. Continuar com meus projetos autorais de produção e os sociais também. Além disso, iniciar novos planos voltados para a área da educação”, conta Murilo. Já fez a cabeça de Marília Gabriela, Isabela Fontana, Ana Paula Justus, Leandro de Lucca, Carla Diaz e muito mais. Acompanhe Murilo Mauricio em suas redes sociais e veja mais sobre seu trabalho: instagram.com/murilomauricio