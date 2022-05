Música “Disk” estoura no YouTube

Em menos de um mês de lançamento, a música “Disk”, da cantora Adna Vanessa já soma milhares de visualizações no YouTube. O hit faz parte do seu próximo álbum, que promete ser sucesso nos bares do Brasil. Os fãs da cantora mostram todo esse carinho em suas redes sociais com inúmeros compartilhamentos da música, fazendo com que os números subam a cada dia.

Feliz com a repercussão e o sucesso que a música está fazendo, Adna Vanessa agradece aos seus fãs. “Em tão poucos dias tem milhares de visualizações e de compartilhamentos. Estou feliz e só Deus pode retribuir o carinho de vocês comigo. Agradeço a Deus e depois a vocês, que acreditam em nosso trabalho. Obrigada por compartilharem comigo desse momento tão maravilhoso, porque nada disso seria possível sem a ajuda de vocês”, enfatiza a cantora.

Em entrevista à redação, Adna Vanessa revela que está ansiosa para mostrar aos fãs todas as músicas do álbum que ela e a equipe estão preparando. “É um pedacinho do carinho que quero retribuir, é sofrência, amor, superação, é tudo em um só álbum. Pensa em um negócio gostoso de ouvir, minha gente”, conta a cantora, que pede ainda aos fãs que continuem ouvindo a música “Disk”, compartilhando e marcando ela nas redes sociais. “Me deixe conectada com vocês. Isso é muito importante para mim, meus bebês.”

Enquanto isso, no Instagram, Adna Vanessa aproveitou esse sucesso todo para ficar muito mais próxima ao público. Só com a primeira música do álbum, ela recebeu milhares de mensagens de carinho enviadas por novos seguidores. Sua equipe ainda afirmou, durante a entrevista, que a agenda da cantora para os próximos meses está ficando lotado devido aos números que a cantora vem fazendo com suas composições e covers em suas redes sociais.

