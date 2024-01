MUTUM – Polícia Militar de Minas Gerais e Espírito Santo realizam operação Divisa Segura

Nesta quinta-feira, 25, equipes da Polícia Militar de Minas Gerais, por meio do 11º Batalhão e da Polícia Militar do Espírito Santo, por meio do 14º Batalhão realizaram operação Divisa Segura.

As equipes reforçaram o policiamento nas regiões rurais e urbanas dos municípios de Mutum/MG e Ibatiba/ES, realizando abordagens a pessoas, veículos e visitas a indivíduos contumazes na prática de delitos.

Tais ações visam aumentar a sensação de segurança da população nos locais de divisa entre os dois estados, além de prevenir a ocorrência de crimes violentos.