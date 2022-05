Nas plataformas digitais, Kaleb Capitão faz sucesso

Kaleb Júnior, é o nome por trás da personagem ‘O Capitão’, que divide o palco com um dos maiores fenômenos do nordeste, Felipe Amorim. Eles, junto com Caio DJ, fundaram a fábrica de hits ‘3por1’, onde criam músicas, produzem, gravam e fazem o show com um espetáculo à parte. O trio faz sucesso há alguns anos com os maiores artistas brasileiros e a um pouco mais de um anos com apresentações icônicas e um show à parte de Capitão, que se destaca com sua animação e com um look irreverente. Suas apresentações são cercadas por fogos de artifício e jatos de Co2, que enlouquecem a galera. No TikTok, Capitão se destaca com vídeos divertidos de interação com os fãs , gerando milhares de visualizações e cliques. No Instagram, já são mais de 240 mil seguidores querendo ver os vídeos dos show e saber todas as notícias do que rola nos shows. Além de parceiro de palco e só na ‘3por1’, Kaleb também é empresário de Felipe Amorim, compositor e produtor artistico. Por isso, essa parceria é tão forte e cheia de cumplicidade. “O desejo surgiu após observar o trabalho de colegas e ídolos na música. Antes, ficávamos só nos bastidores, observando as músicas estourar diante dos nossos olhos e a galera reagir, sorrir e se emocionar com tudo isso. Com a 3por1, conseguimos um holofote maior, mas sem deixar de lado aquilo que amamos e nos uniu, a música”, afirma Kaleb. O grande boom na carreira veio depois do estouro de uma de suas músicas na voz de Gusttavo Lima, ‘Mundo de Ilusões’. Que até hoje é considerada um dos maiores sucessos do artista. Além disso, tem os sucessos ao lado do parceiro Felipe Amorim, “Ouvidinho “Putariazinha’ e ‘Sem Sentimento’ todas atingindo o top 10 e ouvidinho estando no top 1 em todas as plataformas. Em 2022 ele prepara novas composições, mas agora também é uma estrela nos palcos. “Estou vivendo um grande sonho ao lado dos meus parceiros, mas quero chegar ainda mais alto neste ano. Os fãs já podem esperar mais hits, feats, videoclipes e muito entretenimento nos shows do jeito que só o Capitão sabe fazer”, finaliza.