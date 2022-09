Navelli Fiat Manhuaçu apresenta um novo estilo de padronização visual

Um novo modelo de negócio integrado, que além da identidade visual modernizada, ganha conectividade e digitalização a fim de melhorar a experiência dos clientes

Na noite desta quinta-feira (22), com a presença dos funcionários e seus familiares, parceiros locais responsáveis pela execução do projeto de mudança na identidade visual da marca, representantes dos municípios da área de abrangência da Navelli Manhuaçu e da imprensa, foram apresentados os novos conceitos de uma nova Fiat, mais moderna, mais focada em UX [user experience] e preparada para seguir antecipando os anseios dos clientes, que são cada vez mais digitais, marcando o início de um novo momento na Fiat na nossa região.

Essa proposta tem o objetivo de ser um espaço de vendas, serviços e de experiência única do consumidor com a marca e seus produtos de forma que os clientes se sintam confortáveis na hora da pesquisa e da compra.

O evento contou com a presença do CEO do Grupo RQ, o empresário Marcelo Queiroz.

Foto: Cláudia, Antônio, Marcus, Ubiratan, Wanderlei, Aloísio Moreira e Marcelo Queiroz

A nova estrutura chama atenção por quem passa pela avenida

Entre as principais mudanças, chama atenção alteração do logotipo da fachada, que passa a ser representado pelo script Fiat (apenas com as letras).

Uma nova tonalidade para a tradicional cor vermelha tão presente na marca e nova disposição dos elementos visuais externos.

Internamente, o destaque fica para a utilização de novas cores e imagens, mudanças na ambientação e mobiliários (agora estilizados) e novos recursos de tecnologia.

A loja foi reformada e ampliada para atender ao novo padrão arquitetônico e de atendimento da Fiat, junto com o novo projeto de reposição da marca, o que envolveu o lançamento de novos produtos e da nova logotipia.

A concessionária Navelli Fiat de Manhuaçu atua há mais de uma década no município, localizada em sede própria na BR 262, Km 37, atual Avenida Jorge Hannas, nº 3267, bairro Bom Jardim, numa área de 5 mil m2.

A partir de amanhã, sexta-feira (23), a Navelli Manhuaçu estará recebendo seus clientes no novo espaço que além de mudanças internas em termos de estrutura, decoração e ambientação, prioriza o conforto, a experiência digital e a conectividade.

“Vamos conseguir atender com mais eficiência e proporcionar aos clientes maior satisfação” aponta o diretor comercial, Aloísio Moreira.

“Durante o mês de setembro venha tomar um delicioso café da manhã conosco e conhecer os novos conceitos da marca Fiat, uma loja nova e moderna, o início de um novo momento na Fiat na nossa região”, convida o diretor.

A Navelli Fiat é uma loja do Grupo RQ Participações

A história do Grupo RQ inicia na década de 70, com a aquisição da sua primeira empresa, a Expresso Transamazonas, atuando na área de transporte público coletivo.

Os negócios agropecuários tiveram inicio, também, na década de 70.

O crescimento dos negócios proporcionou a expansão inicial do Grupo, onde foram adquiridas as empresas Santana Turismo AS, responsável pela locação de veículos a Cia Vale do Rio Doce e a Transagro.

Em meados de 1997 o grupo inicia suas atividades no ramo automobilístico, com a aquisição da sua primeira concessionária da marca FIAT, a Navelli Nacional Veículos, em Patrocínio/MG.

“Nós iniciamos o grupo na FIAT, em março de 1997, ou seja, fazem 25 anos que iniciamos lá no município de Patrocínio, estamos distante aproximadamente a 700 km daqui de Manhuaçu em 2008 nós abrimos esta unidade aqui, depois de quase 15 anos nós fizemos essa reforma, e hoje estamos podendo fazer aqui essa festinha de reinauguração comemorando os 15 anos de Navelli FIAT aqui em Manhuaçu, a Navelli FIAT é composta por 4 unidades, 3 estão em funcionamento, uma está é sendo redirecionada, mudando de endereço, a ideia é que a gente possa expandir o grupo, abrindo mais 3 lojas, ainda este ano”, destacou Marcelo Queiroz – CEO do Grupo RQ Participações.

Por Redação