Navios mercantes, petroleiros, de guerra e de cruzeiro: como é o descarte do lixo

Por Devair G. Oliveira

Os noticiários dão conta que quase todos os navios descartam lixo no mar, é importante destacar que essa prática é ilegal e prejudicial ao meio ambiente marinho. Embora possa ser verdade que alguns navios, incluindo mercantes, petroleiros, de guerra e de cruzeiro, ainda pratiquem o descarte inadequado de lixo no mar, é importante enfatizar que isso não deve ser considerado como uma prática aceitável.

Os navios são grandes geradores de resíduos e, esses resíduos incluem alimentos, embalagens, papel, plásticos, metais, resíduos orgânicos, produtos químicos, entre outros, por isso, devem adotar medidas eficazes para gerenciar adequadamente seus resíduos a bordo, incluindo o armazenamento e o descarte em portos com instalações adequadas de tratamento e disposição.

Os resíduos orgânicos, como restos de comida, podem ser tratados por meio de um sistema de compostagem a bordo. Já os resíduos perigosos, como produtos químicos e baterias, devem ser armazenados em recipientes adequados e descartados apenas em portos com instalações de tratamento e disposição apropriadas.

O descarte inadequado de lixo no mar pode ter impactos significativos no meio ambiente marinho, incluindo a contaminação de ecossistemas e a morte de animais marinhos. Por isso, é essencial que as autoridades marítimas e os proprietários de navios tomem medidas para garantir que os navios operem de forma responsável e em conformidade com as normas e regulamentos aplicáveis.

Para evitar isso, a Convenção Internacional para a Prevenção da Poluição por Navios (MARPOL) estabelece normas para o descarte de resíduos a bordo de navios. Os navios devem armazenar o lixo em áreas específicas a bordo até que possam ser descartados em portos com instalações adequadas para tratamento e disposição.

Portanto, a gestão adequada de resíduos a bordo é essencial para garantir a proteção do meio ambiente marinho e a sustentabilidade do setor naval.

Em última análise, é responsabilidade de todos os usuários do mar, incluindo navios, garantir a proteção e a preservação do meio ambiente marinho para as gerações futuras