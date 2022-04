Netto Veloso faz sucesso apresentando o programa Revoada na Band Bahia

O novo queridinho da Bahia, o comunicador e apresentador Netto Veloso, está fazendo um burburinho nas mídias, com sua irreverência, trazendo para o programa Revoada, exibido na tela da Band Bahia, muito astral, com uma turma bem humorada, animando as noites de domingo.

Netto Veloso começou sua história junto a emissora Band Bahia como garoto propaganda na casa, passando por diversos programas como Brasil Urgente, Jogo Aberto & Band mulher, levando sempre sua descontração e humor ao momento merchan, numa trajetória meteórica até receber a proposta de conduzir um programa que tivesse a sua identidade.

No programa Revoada com Netto Veloso, o comunicador fala sobre saúde e estética, projetos e personalidades, música, diversidade, decoração e todo universo do entretenimento e cultura. Tudo isso com num misto de informação e leveza em suas pautas, pra você dar muita risada, além de dicas para levar ao telespectador quadros de interesse geral, com foco na participação popular e repertório com os colaboradores do programa que soma para tornar o programa completo, um convite pra você diminuir a tensão do dia a dia e se distrair com o bom humor que o Comunicador e toda sua turma trás pra tela da Band. Falando em colaboradores, o apresentador de tv e jornalista Thiago Michelasi, agora fará parte do Revoada a convite de Netto Veloso, linkando São Paulo na Bahia, com muitas matérias exclusivas com famosos, cobertura de eventos e muito mais, prometendo ser um grande diferencial na atração.

Quem assiste não consegue se desprender da telinha, o programa é num pique inusitado, não dá tempo de você respirar, a sensação de descontração toma conta de quem está do outro lado da telinha, Netto Veloso com sua desenvoltura e espontaneidade faz você esquecer qualquer problema e se jogar com ele numa revoada que quando nos damos conta, passou rápido enfocamos com o gostinho de quero mais, e assim ele vem conquistando o coração de todos nós que ficamos na torcida por essa trajetória que está só começando.

Além de em sua rede social @netto.Veloso você pode acompanhar de perto seu dia a dia e toda dinâmica que ele mostra em sua rede social sem filtro, de forma orgânica, uma emersão a simplicidade e naturalidade da vida, assim conhecemos Netto Veloso, e dizemos, você precisa se jogar também nessa Revoada!

Quem não consegue assistir na tv, pode ver na integra através do canal do programa no YouTube “Revoada com Netto Veloso”.

Confira um pouco do Revoada com Netto Veloso: