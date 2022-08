No Dia do Pão de Queijo, conheça mineiros que querem transformar iguaria em carro

Já imaginou ver um carro em formato de pão de queijo, sem motor e em alta velocidade, descendo uma ladeira íngreme? Inspirados na iguaria mineira, quatro amigos de Belo Horizonte (MG) estão colocando a criatividade sobre rodas para transformar essa ideia inusitada em realidade. O objetivo? Encarar uma descida com cerca de 360 metros de percurso, movidos à energia cinética e coragem, em busca do título da competição do Red Bull Ladeira Abaixo, uma corrida maluca da vida real que acontece no mundo inteiro e desembarca em Ribeirão Preto (SP) neste ano, no dia 09 de outubro.

Composta pelos irmãos João Antunes e Ronnye, por Cirineu, cunhado da dupla, e Marcelo, grande amigo dos demais membros, a equipe – que já trabalhou junta em uma distribuidora hospitalar – agora está focada no desenvolvimento de um carro sem motor, com chassi feito de aço tubular, freios à disco e rodas de bicicleta. No grande dia da competição, cada integrante da equipe Pão de Queijo Recheado estará fantasiado representando os recheios da comida típica: queijo, presunto, goiabada e frango.

O time já é veterano na competição e, inclusive, conquistou o terceiro lugar do pódio da edição que aconteceu em Belo Horizonte, em 2011. Na ocasião, desenvolveram um carro que homenageava o filme de comédia “Se beber não case”. A diversão foi tanta que, desde então, eles tentam voltar para a disputa. Entre mais de dois mil times inscritos e 50 aprovados na sétima edição do evento no Brasil, a equipe mineira foi uma das selecionadas e, para conquistar o título, precisam impressionar o júri em outubro, que levará em conta fatores como design, desempenho pré-corrida e carisma.