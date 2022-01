NOTA DE FALECIMENTO

Comunicamos com pesar o falecimento do Sr. Nalim Gabriel que foi vice Prefeito de Reduto, ocorrido nessa madrugada do dia 13/01/2022. O velório será em Jaguaraí a partir das 14:00h. Depois, acontecerá o sepultamento, às 16:30h.

A todos os familiares e amigos, os nossos mais sinceros sentimentos.