Nota de Utilidade Pública 

O Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Triângulo Mineiro comunica o falecimento do paciente Antônio Moreira de Miranda, natural de Lajinha/MG, nascido em 5/7/1950. Desde a data do óbito, registrado em 10/8/2022, não foi possível encontrar familiares do paciente para retirada do corpo.

Conforme informado ao HC-UFTM, o paciente vivia em uma pensão em Uberaba/MG, cidade na qual não possui parentes. Mais informações podem ser conseguidas junto ao Serviço Social do HC, nos telefones (34) 3318-5030/5280.

Unidade de Comunicação Social HC-UFTM

hc-uftm.ebserh.gov.br