NOTA OFICIAL: Suspensão Twitter Luciano Hang

O empresário Luciano Hang, esclarece que a suspensão da sua conta no Twitter, nesta quarta-feira, 12, se deu pelo compartilhamento de um vídeo do dr. José Augusto Nasser, que é neurocientista e cirurgião neurológico, PHD, mestre e doutor em neurociências, falando sobre a vacinação de crianças. O assunto estará no Senado nesta sexta-feira, 14, em um debate sobre o passaporte sanitário.

Sobre o ocorrido, Hang comenta: “Estamos vivendo momentos estranhos na sociedade, onde você não pode ter liberdade de pensamento e expressão. Um absurdo! Não é possível que se tenha uma única verdade e que você não possa questioná-la. Agora não podemos mais compartilhar informações para as pessoas tomarem suas próprias decisões?”, indaga.

Ele ainda informa que a sua equipe está em contato com a plataforma para que a sua conta seja ativada o mais rápido possível. E ainda diz que continuará lutando pela liberdade de expressão e pelo direito ao contraditório.