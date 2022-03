Nova edição da Câmara Portuguesa em Revista trás cobertura do Jantar de 109 Anos da associação

A nova edição da Câmara Portuguesa em Revista tem como matéria principal uma cobertura completa sobre o Jantar de 109 Anos da Câmara Portuguesa, que homenageou José Manuel Dias da Fonseca, CEO Global do Grupo MDS e presidente e fundador da Brokerslink, eleito Personalidade do Ano 2021.

O evento contou com a presença de importantes membros da comunidade luso-brasileira e autoridades como a Presidente da Associação Paulista dos Magistrados (Apamagis), Vanessa Mateus; o Deputado Federal Antonio Brito, Líder do Grupo Parlamentar Brasil- -Portugal; o Embaixador Paulo Nascimento, Cônsul-Geral de Portugal em São Paulo; o Embaixador Affonso Massot, Secretário Executivo de Relações Internacionais do Governo do Estado de São Paulo; o Presidente do Conselho da Comunidade Luso-Brasileira, Manuel Magno; e o Presidente da Casa de Portugal de São Paulo, António dos Ramos.

Em seu discurso, o presidente da Câmara Portuguesa, Nuno Rebelo de Sousa, destacou o prazer em voltar a realizar o evento presencialmente: “É realmente uma noite única, uma noite espetacular. Este é o primeiro evento presencial que a nossa Câmara promove em 18 meses”.

Outros temas abordados são as startups unicórnio de Portugal e do Brasil, o aumento das operações de fusões e aquisições, o futuro do trabalho, além de coberturas sobre o evento do Comitê da Mulher Empreendedora e Cultura da Câmara Portuguesa com a participação de Luiza Helena Trajano, o almoço de confraternização dos nossos Conselheiros, e a posse da nova Diretoria da Câmara Portuguesa da Bahia.

A revista está disponível para leitura gratuitamente em nosso site, e a versão física será distribuída para todos os nossos associados.

