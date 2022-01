Nova Rede Social criada por Donald Trump

Muitas coisas irão acontecer em breve, e aos poucos milhares de pessoas que ainda não entenderam o que acontece no mundo e porque acontece. Em 2020 e 2021 milhões de pessoas começaram a entender muitas coisas depois que começaram a prestar atenção nas mídias alternativas, pois a grande imprensa foi quase toda comprometidas pelo novo modelo que querem implantar no mundo.

Preste muita atenção neste ano, já em janeiro e fevereiro surgirão algo que poderá assustar aqueles que não estão antenados e ligado na verdade que quer o amor à pátria, Deus e Família.

Assim que estiver ativa- (DIA 21/02/2022 fevereiro) – vamos sair desse lixo comunista globalista @facebook e deixá-los falando sozinhos. São os homens conservadores acordando e se levantando contra essa dominação das trevas através dessas redes sociais malignas. Vamos que vamos rumo a vitória do bem sobre o mal. Guarde essa lâmina e aguarde até o dia 21 de fevereiro.

https://truthsocial.com/