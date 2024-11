Novas gerações do agro: incentivo a participação de jovens no cooperativismo

Por comunicação Coocafé

Filhos, netos e sobrinhos de cafeicultores e pecuaristas recebem incentivo para o avanço da participação no cooperativismo agropecuário regional. Eles são de famílias de cooperados da Coocafé, e estão inseridos no contexto da sucessão familiar. A intenção é estimular a continuidade dos negócios rurais, dentro do sistema cooperativista, adaptados as novas tecnologias e estratégias de gestão que possam impulsionar ganhos em produtividade e nos relacionamentos familiares.

No fim do mês de outubro, mais de 50 jovens de cidades mineiras e capixabas da área de atuação da cooperativa, participaram, em Lajinha, do Encontro de Jovens Cooperativistas. Junto com o Sistema Ocemg, Senar e Sindicato dos Produtores Rurais de Lajinha, a Coocafé realizou um dia de atividades, envolvendo palestras, rodas de bate-papo e mentoria, no auditório da Central Coocafé. “Buscamos destacar o papel essencial dos jovens no fortalecimento do cooperativismo agropecuário. Reunimos uma nova geração para incentivar o trabalho colaborativo entre as diversas gerações que estão ao mesmo tempo gerindo uma mesma propriedade, e também ampliamos a consciência sobre sustentabilidade no campo. O encontro foi uma experiência positiva de aprendizado na preparação dos nossos jovens para liderar o futuro do setor com visão e responsabilidade”, destacou Cleberson Santos, analista de desenvolvimento cooperativista da Coocafé.

Está em formação, um Comitê de Jovens Cooperativistas para estimular uma maior proximidade deles e das famílias com a cooperativa, e dar apoio aos planos de trabalho nas propriedades, direcionado ao avanço da construção de um ciclo sustentável de desenvolvimento. O comitê vai ser um ponto de encontro e um canal de comunicação, favorecendo o alinhamento de expectativas e necessidades da juventude cooperativista das regiões das Matas de Minas e Montanhas do Espírito Santo. Jovens estão sendo escolhidos e convidados para participar do comitê que entra em atividade em 2025