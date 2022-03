Número de mortos na Ucrânia: o que sabemos até agora

200 mil soldados Rússos armados, atacam 41 milhões de ucranianos desarmados

Por Devair G. Oliveira

Em uma guerra ninguém sabe a verdade, as narrativas dos dois lados, exalta seus soldados e nunca dizem para as outras frentes de batalha que perderam soldados e materiais. A verdade é que as armas hoje são precisas, os misses são programados e atinge exatamente o local para o qual fora programado: Por sua parte, a Rússia afirmou no domingo que atingiu mais de 1.000 alvos militares ucranianos desde o início da invasão. Os “alvos destruídos” incluem 27 postos de comando, 38 sistemas de mísseis de defesa aérea S-300 Buk M-1 e Osa, bem como 56 radares.

Os militares ucranianos dizem que pelo menos 4.500 soldados russos foram mortos, e Moscou reconheceu que soldados russos foram mortos e feridos. Mas disse que suas perdas foram muito menores do que as sofridas pela Ucrânia.

No campo de batalha, os militares da Ucrânia alegaram na segunda-feira que a Rússia havia sofrido “perdas significativas”, incluindo 150 tanques, 700 veículos blindados e 26 helicópteros, 27 aviões, 706 BBM veículos blindados, 60 caminhões de combustíveis, 30 veículos tipo carretas.

‘Ato brutal de guerra’

Após semanas negando planos de invasão, Putin justificou suas ações em um discurso televisionado na quinta-feira, afirmando que o ataque era necessário para proteger civis no leste da Ucrânia – uma alegação que a Ucrânia e seus aliados consideraram falsa e um pretexto para uma invasão mais ampla. .

Putin também acusou os Estados Unidos e seus aliados de ignorar as exigências da Rússia para que a Ucrânia seja impedida de ingressar na Otan e por garantias de segurança. Ele também chamou a Ucrânia de criação artificial e negou seu direito à condição de Estado.

Depois que a Rússia lançou ataques na quinta-feira, o presidente ucraniano Zelenskyy declarou lei marcial, cortou relações diplomáticas com Moscou e convocou civis a se juntarem à luta para defender a Ucrânia.

“A partir de hoje, nossos países estão em lados diferentes da história mundial”, escreveu Zelenskyy no Twitter. “A Rússia embarcou no caminho do mal, mas a Ucrânia está se defendendo e não abre mão de sua liberdade.”

Jens Stoltenberg, chefe da aliança da Otan, disse que o “ato brutal de guerra” da Rússia destruiu a paz na Europa, juntando-se a um coro de líderes mundiais que criticaram o ataque , que poderia causar baixas em massa, derrubar o governo democraticamente eleito da Ucrânia e derrubar o pós-guerra. Ordem de segurança da Guerra Fria.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) expressou alarme sobre uma emergência de saúde esperada na Ucrânia.

FONTE : AL JAZEERA E AGÊNCIAS DE NOTÍCIAS