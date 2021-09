Nunca imaginei que a verdade de um presidente iria incomodar tanto

A maioria dos partidos brasileiros são de esquerda

Por Devair G. Oliveira

O que mais a gente vê por aí entre os políticos é o jeitinho brasileiro de se concordar com qualquer situação desde que eles estejam no poder, eu já ouvi vários vereadores e deputados dizerem: “em campanha política eu não vou desagradar o meu eleitor, se ele vai votar no candidato a ou b não me interessa, eu não posso é perder meu voto”, isso é dito praticamente em todas as eleições. Estava ajudando um deputado federal nas eleições e em uma das reuniões com os apoiadores ele disse: “Não podemos perder a eleição e não quero que vocês desagradem os eleitores peça o voto só para mim se o eleitor quiser votar na Dilma ou no Aécio não tem problema eu mesmo vou apoiar quem ganhar a eleição”. Veja a cultura desse deputado, apoiador de Aécio Neves, muitos políticos não estão nem aí para o povo e nem querem saber se a bandeira brasileira vai ser verde e amarela ou vermelha como desejam os comunistas, se você for a qualquer país comunista, a Suprema Corte, os parlamentares, os juízes, os empresários são muito bem tratados, a classe média praticamente não existe, são os ricos que fazem o jogo do poder corrupto e os escalões governamentais gozam prestigio e recebem altos salários, o resto é o povo que não tem segurança alimentar, não tem liberdade de expressão, não tem segurança de trabalho, não há liberdade religiosa e nem tratamento saúde eficiente.

Agora depois de Bolsonaro todos nós sabemos como funcionam os governantes comunistas e nosso país foi tudo preparado desde FHC até Dilma e Themer, mas no caminho tinha um homem colocado por Deus para governar e mudar este país, Bolsonaro que já sabia das roubalheiras dos governantes a primeira coisa foi renunciar muitas mordomias de cartões corporativos e muitas outras manobras em que faziam outros governantes para ganhar mais e mais dinheiro.

Antes de Bolsonaro chegar a presidente, a grande maioria do povo, não conhecia STF, não sabia o que era comunismo, nem o que era Esquerda, Direita, nunca um governante falou para nós sobre os minerais de grande valor como o Nióbio e Grafeno, não sabíamos que a Globo devia tanto para o governo e que os governos pagavam bilhões para a mídia, mas como Bolsonaro acabou com essa mamata a mídia o perseguem 24 horas por dia, ao ponto de fazer pesquisas mentirosas colocando Lula muito a frente de Bolsonaro, aí o povo fica perguntando cadê os eleitores de Lula que não vão ao seu encontro o que vemos é Lula ser desmascarado nas ruas com gritos de “fora Lula ladrão, seu lugar é na prisão”.

Bolsonaro nos ensinou que todo poder se emana do povo, não imaginávamos que a rede Globo mentia tanto, achávamos que o povo não poderia chegar perto e conversar com o Presidente da República, o povo descobriu as chantagens dos governadores aumentando impostos e os preços dos combustíveis, gás, do arroz e todos os outros produtos. Bolsonaro levou agua para 17 milhões de nordestinos que nunca tinha visto água na torneira e eram explorados por políticos gananciosos com seus caminhões pipas. Tivemos oportunidade de conhecer de perto as perseguições e injustiças jamais imaginadas por nós. Bolsonaro usou uma frase na campanha, que mudou a história da nação: Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sabemos que muita coisa precisa ser feita ainda, e cremos que Deus na sua infinita bondade continuará dando sabedoria e conduzindo o Governo de Jair Messias Bolsonaro. Os escurinhos não acreditam em Deus, a luta é mais espiritual é uma luta do bem contra o mal. Orem pelo nosso Brasil.