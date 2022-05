O Atobá é o maior drone fabricado no Brasil

O Atobá pode ser usado para monitorar a floresta Amazônica, nossa faixa oceânica e cuidar do país fiscalizando o desmatamento, as queimadas, e poluidores institucionais dos nossos mares

No último dia 14 de janeiro, o CEO da Stella Tecnologia, empresa que fabrica o Drone Atobá, Gilberto Buffara Junior, fez uma palestra sobre a indústria das aeronaves não tripuladas e sobre o desenvolvimento do Atobá. O maior drone fabricado no Brasil foi exposto ao público pela primeira vez no Rio Innovation Week 2022.