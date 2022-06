O BRASIL NA CUPULA DAS AMÉRICAS!

Aconteceu, nos Estados Unidos, entre os dias 06 a 10 deste junho a reunião que acolhe os países que compõem as três Américas: Sul, Central e Norte com o objetivo maior de buscar o melhor para o bem-estar e felicidade de seus povos.

A Cúpula das Américas aconteceu, pela primeira vez, em dezembro de 1964, em Miami, nos Estados Unidos.

Nessa ocasião o país organizador do evento apresentou, formalmente, a proposta de criação de uma Área de Livre Comércio entre todos os países americanos e que se chamaria de ALCA, correspondente a Área de Livre Comercio nos países Americanos. Esse acordo previa uma união dos países no contexto global de praticamente todos os países das Américas, especialmente com acordos de redução de tarifas alfandegárias entre todos os seus participantes, o que facilitaria, em muito, o acesso de todos os países membros à fartura de bens básicos elementares ou não.

A proposta básica da ALCA seria a de criar um bloco econômico com aproximadamente um bilhão de consumidores ampliando assim o nível de empregabilidade em todos os setores, criando postos de trabalhos, aproveitando as potencialidades de cada país membro e permitindo que os produtos produzidos pudessem circular com mais facilidade entre todos os países membros e com isso tornar as pessoas mais prósperas, felizes e satisfeitas.

Como a proposta envolvia mais de trinta países com interesses muito diversos, as negociações se estenderam por muitos anos até que em 2002, no Brasil, foi feito um plebiscito para ser decidido se o Brasil continuaria a sua caminhada econômica ao lado da ALCA.

O plebiscito foi organizado por mais de 60 entidades, entre elas a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) a (CUT) a União Nacional de Estudantes (UNE), Movimento dos Trabalhadores Sem-Terra (MST) e outros movimentos sociais e partidos políticos das oposições.

Lamentavelmente, se chegou a conclusão de que o brasil deveria interromper a sua participação nas negociações e não participar da ALCA.

O Brasil, chegou a essa reunião como a décima potência econômica do mundo com uma participação decisiva para tornar a região melhor para os seus povos. Ao lado do Canadá e México e juntamente com os Estados Unidos formamos uma região americana melhor para todos.

Migração foi o tema desse encontro, assunto esse que tratamos muito bem no acolhimento de pessoas expulsas pelo desgoverno de seus países.

