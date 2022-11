O Brasil parou hoje para pedir Intervenção Federal, e Manhuaçu/MG não foi diferente

Por Devair G. Oliveira

Hoje, 02/11/2022, de frente ao 11º Batalhão da Polícia Militar de Manhuaçu/MG parte do povo patriota mostrou seu sentimento de indignação protestando sobre o resultado das eleições tudo que ocorreu no período eleitoral com pesos e medidas desproporcional ao pleito, para os bolsonaristas o rigor de um ministro do STF e presidente do STE, que agiu muitas vezes fora do que determina a constituição, com prisões, fechamento de sites, desmonetizacão de plataformas das redes sociais, em uma clara tendência de apoio a outra chapa, que para muitos analistas e juristas foi tendenciosa.

Este efeito bateu forte nos corações dos brasileiros de bem de todo o país, que estão mostrando suas indignações e pedindo uma Intervenção Federal.

O povo indignado superlota as frentes de todos os quarteis do país, sejam eles, do Exército, Marinha, Aeronáutica, Polícia Militar e Tiros de Guerra, todas as unidades estão fazendo relatório e enviando para suas sedes nos estados que de lá serão enviados para Brasília.

Veja vídeos e fotos.