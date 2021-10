O dinheiro vai ditar as regras no carnaval de 2021

Alguns estados já adotaram o passaporte da vacina

Por Devair G. Oliveira

Preste atenção no comportamento dos políticos: no carnaval de 2020 várias autoridades recomendaram a não realização do carnaval devido à pandemia que se espalhava para o mundo todo, mas os governadores de olho no lucro da festa da carne, não atenderam e segundo algumas autoridades médicas o carnaval de 2020 contribuiu bastante para o alastramento da doença, veja que dia 25 de fevereiro termina o carnaval e no dia 26/02/2020 acontece o primeiro caso de covid-19 no país. O Ministério da Saúde divulgou no dia 15/03/2020 novo balanço dos casos confirmados de novo coronavírus (Sars-Cov-2) no Brasil: são 200 casos confirmados e 1.913 suspeitos.

Governadores que já adotaram o passaporte da vacina: Rio Grande do Sul Amazonas, Pará, Pernambuco e Espírito Santo, são os estados que exige o passaporte da vacina já Santa Catarina adotou um tipo de passaporte válido apenas para eventos, mas que pode ser substituído por um teste realizado nas últimas 72 horas, a pandemia ainda não acabou e existem locais que a covid-19 cresce, imagino se comparar com o ano passado o carnaval de 2021 vai ser totalmente liberado, aí vão esquecer passaporte etc., o que importa é a grana que os turistas deixam na cidade.

Atenção você que vai votar ano que vem tem que aprender votar e trocar os maus governadores por outros melhores, o povo precisa acordar veja o absurdo que está acontecendo no país o presidente Bolsonaro indica um ministro para o STF e o senador Alcolumbre até hoje não pautou a indicação em uma tremenda falta de responsabilidade e isso está prejudicando as votações no STF, pois com 10 ministros se der empate o réu é beneficiado.

Politizaram a Covid-19 e não há consenso nem das autoridades sanitárias, enquanto a esquerda quer usar de todos os meios para adotar passaporte, vacinas obrigatórias, uso de mascaras e lockdown, já os conservadores acham que tem que cumprir as leis e não interferir nos direitos dos cidadãos que optarem por não tomarem a vacina e com isso estes governadores estão extrapolando os direitos legais. Veja esta notícia da América governador do Texas proíbe o passaporte da vacina no Texas, o Governo Federal do presidente Biden fez uma reunião com todas as empresas Americanas exigindo que elas cobrassem a vacina dos seus funcionários e quem não tomar tem que ser demitido na América por isso que você está vendo todo mundo parando na grande greve dos trabalhadores que descarregam um navio dos trabalhadores dos aeroportos todo mundo parado em greve os caras falaram eu não vou tomar vacina não posso trabalhar tá bom vou ficar em casa agora ficou todo mundo em casa e agora não tem avião ontem 2800 voos cancelados e os caras vão ter que rever essa lei.