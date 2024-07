O EMPREENDEDORISMO É A VIDA DO PIB!

Hoje vamos tratar de um assunto da mais absoluta relevância na vida de um país que é o Empreendedorismo que é a capacidade de alguém vir a produzir bens materiais e imateriais que o governo federal não tem a obrigação nem métodos operacionais para poder agir de forma a satisfazer as obrigações mais prementes da sociedade, como exemplo, montar padarias, pastelarias, fábricas de calçados, produção de cimento, dentre outras.

Cabe ao Governo Federal, se responsabilizar por serviços que proporcione Saúde, Educação e Justiça, nada mais, por serem atividades que a população não tem como vir a fazê-lo por serem atividades de alcance muito amplo e que os empresários não tem mecanismos para atuarem nessas áreas dado que são áreas que devem seguir preceitos constitucionais, normas legais estipuladas pelo Congresso Nacional e que são fiscalizadas profundamente por tribunais especializados que são muito precisos em suas fiscalizações de forma a igualar todos os seres nacionais.

Por essa razão, cabe à população criar empresas de produzir e vender bens e empregos que satisfaçam as necessidades mais urgentes de suas sociedades como criar trabalho e os mais variados tipos de lojas comerciais que levem à população desde alfinete até automóveis dentre outros bens.

Para entrar nesse universo o aspirante a empreendedor deve, necessariamente, ter uma visão muito clara de que população ele vai procurar a atender, como por exemplo, se homens, mulheres, crianças, adultos, jovens ou idosos. Ter claramente, em vista, o tamanho do seu mercado e se seus produtos são de consumo rápido ou permanente, a fim de que ele possa ter uma noção bem apreciada da rotatividade de gasto dos seus produtos. Deve explorar a cultura do consumo dos produtos que ele quer levar ao mercado.

O Empreendedorismo, deve se pautar, sobretudo, pela realidade local onde as necessidades precisam ser supridas uma vez que criar um mercado é algo que leva tempo e muitos recursos financeiros de investimento o que nem sempre atende as urgências do empreendedor em auferir recursos financeiros para suprir a sua sobrevivência mais urgente.

O Governo Federal criou, recentemente, o Ministério do Empreendedorismo que visa a apoiar o Desenvolvimento do país, por meio de ações de Micro e Pequenas Empresas que criem estímulos, bem orientados, de tal sorte a que esse trabalho venha a incrementar o PIB nacional.

artigosbsb@gmail.com 01072024.