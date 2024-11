o equilíbrio da vida

a felicidade não está na perfeição, mas no equilíbrio entre os dias bons e os mais difíceis.

chapéu: a felicidade não está em alcançar a perfeição, mas em saber lidar com os altos e baixos do cotidiano. em meio aos dias cinzentos e os momentos de melancolia, encontramos o equilíbrio que faz a vida valer a pena.

nem tudo é esperança e nem calor. existem os dias frios, a vontade de ficar embaixo das cobertas e escutar o barulho da chuva. acho que é normal. aquela melancolia, o dia triste. eu sempre falo que a vida é feita de equilíbrio. é a coxinha e a coca zero. a gente precisa saber balancear as coisas.

e a felicidade também tem dessas. você pode ser feliz, mas ter lá teus dias mais ou menos, sem vontade de fazer muitas coisas. bom, sendo sincero eu tenho vários desses. dias que me arrasto de sono, dias que estou sem ânimo, ou cansado. dias que não quero colocar a cara para fora de casa, nem de socializar. tem dias que eu só consigo sorrir depois do meio-dia. e ainda assim eu ouso dizer que sou feliz.

e digo “ouso” porque parece que o mundo insiste em nos empurrar para baixo, em nos dizer que a felicidade é uma utopia. uma conta bancária impossível de se alcançar. o emprego dos sonhos que não existe. coisas que honestamente nem 1% da população vai ter. e muitas daquelas que tem, e você fica vendo nas redes sociais, muito provavelmente são réplicas.

a vida é um equilíbrio. nem sempre você vai ser o melhor. o primeiro lugar. o mais bonito. o mais inteligente. não tem nem espaço para isso, no mundo. a vida tá ali, na média. eu e você. somos o bom, mas não o excelente, o brilhante. e, no fundo, somos nós que carregamos o mundo nas costas. e somos os que mudamos as coisas e fazemos do planeta um lugar melhor, mesmo que você não acredite. porque estamos aqui, dia a dia, transformando as pequenas coisas.

então não fique preocupado se alguns dias você tiver essa sensação meio de melancolia, meio de dia nublado mesmo que esteja sol lá fora. só procure ser feliz. no geral. na média. a vida é esse equilíbrio maluco, ainda que, no fundo todo mundo seja meio desequilibrado mesmo.

