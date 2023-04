O GRANDE DESAFIO DOS GESTORES DOS PEQUENOS MUNICÍPIOS BRASILEIROS

Por Devair G. Oliveira

Em Minas Gerais são 188 municípios pequenos em situação precária, os poucos recursos praticamente é gasto com a folha de pagamento, muitas vezes com salários fora da realidade para o Executivo e Legislativo. O desafio é enorme, veja a lista de alguns em Minas Gerais: Alagoa, no Sul de Minas, com 2657; Sem-Peixe, na Zona da Mata, com 2.661; Umburatiba, Vale do Mucuri, com 2.626; Carmésia, Região Central, com 2.617; Simão Pereira, Zona da Mata com 2.612; Rio Doce, Zona da Mata, com 2.599; Wenceslau Braz, no Sul de Minas, com 2.558 habitantes.

Os pequenos municípios brasileiros que arrecadam pouco e dependem dos governos estaduais e federais enfrentam uma situação desafiadora. Esses municípios muitas vezes têm poucos recursos e capacidade limitada para investir em infraestrutura, saúde, educação e outras áreas essenciais para o bem-estar da população.

A dependência dos recursos governamentais pode gerar instabilidade econômica, já que muitas vezes as transferências não são regulares ou não atendem às necessidades específicas do município. Além disso, os pequenos municípios muitas vezes enfrentam dificuldades em atrair investimentos e empreendimentos privados, o que pode limitar ainda mais suas oportunidades de crescimento e desenvolvimento.

Uma das formas de enfrentar esses desafios é por meio da cooperação e integração entre os municípios, buscando soluções conjuntas para problemas comuns. A adoção de políticas de desenvolvimento regional e a criação de consórcios intermunicipais podem ajudar a fortalecer a capacidade dos pequenos municípios de gerar empregos, atrair investimentos e prestar serviços públicos de qualidade.

Além disso, é importante que haja uma maior descentralização de recursos e poderes para os municípios, permitindo que eles possam ter mais autonomia para tomar decisões e investir em suas prioridades locais. Isso pode ser feito por meio de uma reforma fiscal que permita uma distribuição mais justa dos recursos entre os entes federativos.

Em resumo, os pequenos municípios brasileiros que arrecadam pouco e dependem dos governos federais e estaduais enfrentam desafios significativos. No entanto, com cooperação entre os municípios, políticas de desenvolvimento regional e descentralização de recursos e poderes, é possível superar esses desafios e promover um desenvolvimento mais justo e equilibrado em todo o país.