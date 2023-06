O multiartista Raphael Bruno se destaca em várias profissões

Seja como escritor, seja como comediante, ou como radialista, o multifacetado Raphael Bruno vem chamando a atenção do público.

Em abril, Raphael Bruno estreou o programa ‘Velharia’ na Rádio Mundial do RJ e faz um grande sucesso.

Desde 2022, possui o programete ‘Show da Alegria” exibido na UTV e possui os vídeos exibidos na TV Buritis, que é afiliada da Record TV de Mato Grosso.

O artista redigiu mais de 100 obras literárias com vendas no Brasil e exterior.

Esse ano idealizou sua própria rádio intitulada “Rádio web girassol”.

O ator cômico não para de crescer, devido enorme sucesso vem colecionando fãs de toda faixa etária.

Tudo começou aos 10 anos no espetáculo “Jesus Nasceu”, quando caiu nos palcos arrancando gargalhadas do público. Em 2001, fez parte do grupo Acquaryus de Itatiaia-RJ.

Raphael Bruno nasceu em Resende-RJ, mas sempre residiu no bairro mais nobre de Itatiaia-RJ.