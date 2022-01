O MUNDO FORA DA ORDEM!

O novo Ano começa com muita coisa fora da ordem mundial, inclusive no Brasil, como se o resto do mundo estivesse dentro de alguma ordem considerada aceitável!

Curiosamente, a questão pandêmica, que já deveria estar andando para o seu final, voltou a ser objeto de preocupação, uma vez que retornou, parece que para levar o resto que ela ainda não tinha conseguido pôr as mãos.

Os desafios, nesse novo ano, são astronômicos, como se não bastasse o festival de tristezas que puseram nas mãos disso que chamaram de Covid e que o responsabilizam por tudo o que de pior está nos atacando.

Dentre as muitas consequências nefastas que estamos a viver está o processo educacional das nossas crianças, que terão de conviver com a comunicação virtual, dependendo de uma internet cheia de falhas e que nem sempre está à altura das exigências dos nossos meninos. Uma internet também cheia de saídas mágicas, bastando apenas saber acessá-las. Se elas não souberem acessar, por meio de celulares cada vez mais carregados de aplicativos cheio de raridades inúteis, para que servem, então, esses aplicativos? Temos o glorioso Facebook, que serve para preencher o tempo de pessoas com um excesso de tempo a ser completado.

Temos também um excesso de chuvas em algumas regiões e uma carência dela em outras, o que nos acarreta um inferno chamado de inflação, que tira a acessibilidade de produtos, porque os efeitos dela atuam diretamente no preço dos mesmos, criando um distanciamento abismal entre os consumidores, conforme suas posses para aquisição desses produtos que dão sustentação as nossas vidas!

Outro desafio a ser enfrentado se chama “meio ambiente”! Parece que o Brasil carrega nas costas a responsabilidade pelos desequilíbrios que afetam, especialmente, a região da Amazônia brasileira. Não ouço ninguém a falar do que se passa na Amazônia peruana, colombiana, boliviana, dentre os outros países que compõem essa região. Parece que nesses lugares tudo está conforme o desejável.

Dentre os muitos desafios está o eleitoral que vai escolher o novo mandatário da nação. Pelo andar das pesquisas, o processo eleitoral não precisa ser realizado, uma vez que o escolhido pela imprensa já foi eleito! Curiosamente, segundo a imprensa, o novo presidente será um ex-presidiário cujo histórico de vida dispensa comentários!

O momento é delicado: exige paciência e coragem para seguir a caminhada!

artigosbsb@gmail.com – 03012022