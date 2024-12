o passado do meu futuro.

O reflexo do agora: o que você está plantando para o seu amanhã?

você já parou para pensar no que você diria, hoje, para o teu eu de 10 anos atrás? é até uma pergunta normal. assim como em entrevistas de emprego, eles te perguntam como você se enxerga daqui a 10 anos. mas e aí? já parou para pensar?



acho que na maioria das vezes a resposta é sempre focada em tudo o que não fizemos e gostaríamos de ter feito: arrisque mais, vá sem medo, você vai conseguir! e coisas do gênero. mas eu vou te lançar algo diferente para pensar: e se você pudesse, hoje, ver o teu eu de 10 anos no futuro? o que você gostaria que ele te dissesse? será que seriam as mesmas coisas que você diria para o teu passado? o que será que o teu eu do futuro pensa sobre o você de hoje?



isso faz pensar, né? mas eu vou te falar o que eu gostaria de ouvir do meu eu do futuro, hoje: obrigado. apenas isso. apenas um obrigado, porque isso significa que fiz as coisas certas, as decisões corretas, fui sem medo, e fiz o meu melhor. agora me fala uma coisa: o que tanto a gente espera do futuro, se não o que plantarmos e fizermos hoje? porque assim, é fácil a gente pensar no que diríamos encontrando nós mesmos de anos atrás, mas a gente nunca pensa no eu do futuro. no que vem lá na frente. e tudo isso é apenas um reflexo do que estamos fazendo hoje.



é simples, se você planta morangos, vai colher morangos. entende? se você plantar, hoje, felicidade, amor, compaixão, empatia, alegria, leveza, trabalho, dedicação, foco, comprometimento e etc, o que você acha que o teu eu do futuro vai colher? exato! entendeu agora? nós somos um somatório de fatores, desde o que nos cerca até as nossas atitudes e decisões cotidianas. não dá para mudar o passado e as coisas que você já fez, mas são as tuas decisões e atitudes de hoje, que podem mudar sim e totalmente o teu futuro.



que a plantação seja leve e a colheita feliz. e parabéns pelo nosso futuro!

enrico pierro

redes sociais:

@enricopierroofc (Instagram, TikTok, X e Threads) e em seu blog:https://enricopierro.com.br/

Enrico Pierro: OBSERVAÇÕES SOBRE O TEXTO

chapéu: Já pensou no que o seu eu do futuro diria sobre as escolhas que você faz hoje? Descubra como as suas atitudes presentes podem moldar um amanhã mais leve e feliz.